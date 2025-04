Luces y sombra de una mujer valiente: Una guía para conectar con lo auténtico de tu ser, es una obra que sorprende de manera grata a cualquier lector ávido de disfrutar de un libro nutritivo en medio de los ambientes tóxicos que proliferan en la sociedad actual, de los que fue víctima su autora Biannyi Peguero, actriz y comunicadora dominicana residente en los Estados Unidos, cuyas vivencias comparte para contribuir con la salud existencial de quienes tengan el privilegio de leerlo, independientemente del género, edad y condición social, pese a que la autora lo dirige exclusivamente a las féminas.



La “mujer valiente” que revela Peguero, se aleja del feminismo en boga que procura que la mujer se avergüence de su condición y sienta la envidia a la masculinidad como lo advirtió Sigmund Freud, convirtiendo al “patriarcado” regido por el hombre en el enemigo a vencer, como el desfasado “proletariado” de Marx a la “burguesía explotadora”.



“Es hora de silenciar a personas tóxicas o negativas. Mereces positividad”, es el consejo que da la autora a las mujeres, tras advertirles que “las personas pueden aconsejarte, pero tú decides si seguirlas o no. Cambiar tu circunstancia actual depende de ti, no de los demás”. Porque las reflexiones de Peguero están sustentadas en las experiencias de una mujer que ha vivido intensamente, con placeres, tristezas, reconocimiento social, reinados de belleza internacionales, tórridos romances, con etapas de bienestar y quiebras económicas.



Todos los filósofos humanistas se sentirían asimilados en Luces y sombras de una mujer valiente, desde los antiguos Sócrates, Platón y Aristóteles hasta los existencialistas Sartre, Camus y Heidegger, por aquello de que la persona es “arrojada” a la existencia y tiene la necesidad de ser “responsable” de su destino, a partir de la “circunstancia” correspondiente, como lo argumentó Ortega y Gasset.



Peguero ha logrado un texto útil para la biblioterapia, aunque insiste en que no es su propósito. Sus recomendaciones ayudan a levantar a personas de fracasos, con fe y autoconfianza. Un libro recomendable para la vida satisfactoria.