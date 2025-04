Efemérides del 9 de abril: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 9 de abril? El 9 de abril es el 99.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 266 días para finalizar el año. Hoy te presentamos una lista de algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 9 de abril.

Efemérides de hoy 9 de abril

1626: muere Sir Francis Bacon célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico.

«Solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos». Francis Bacon

Bacon desarrolló en su De dignitate et augmentis scientiarumn (De la dignificación y progreso de la ciencia) una teoría empírica del conocimiento y precisó las reglas del método científico experimental en su Novum Organum. Esto hizo de él uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Asimismo, introdujo el género del ensayo en Inglaterra.

1821: nace en París (Francia) el poeta, ensayista y crítico francés, Charles Baudelaire.

«El amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice». Charles Baudelaire

Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos, debido a su vida de bohemia y excesos, y a la visión del mal que impregna su obra. Barbey d’Aurevilly, periodista y escritor francés, se refirió a él como “el Dante de una época decadente”. Fue el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés. Las influencias más importantes sobre él fueron Théophile Gautier, Joseph de Maistre (de quien dijo que le había enseñado a pensar) y, en particular, Edgar Allan Poe, a quien tradujo extensamente.

A menudo se le acredita de haber acuñado el término «modernidad» (modernité) para designar la experiencia fluctuante y efímera de la vida en la metrópolis urbana y la responsabilidad que tiene el arte de capturar esa experiencia.

1835: nace Leopoldo II de Bélgica, segundo rey de los belgas. Sucedió a su padre, Leopoldo I, en el trono de Bélgica en 1865 y permaneció hasta su muerte. Reinó durante 44 años, con lo que se convirtió en el reinado más largo de cualquier monarca belga hasta el momento.

1926: nace Hugh Hefner, empresario estadounidense, fundador y dueño de Playboy.

«El sexo es la fuerza motriz del planeta. Debemos abrazarlo, no verlo como el enemigo». Hugh Hefner

Se convirtió en un carismático ícono y defensor de la revolución sexual y la libertad personal. Hefner fue un precursor, un defensor de las libertades individuales y un activista de la igualdad racial, mostrando su apoyo a activistas como Martin Luther King y a los pacifistas contrarios a la guerra de Vietnam.

Sin embargo, su particular estilo de vida, lleno de excesos le hicieron ser el foco de la opinión pública, que en parte criticó sus posturas libertinas y su relación con las mujeres. Por otra parte, es considerado el verdadero precursor del erotismo gráfico a principios de los años cincuenta.

Cuando los desnudos estaban relegados a revistas marginales y semiclandestinas, él buscó reivindicar la sexualidad humana a través de un estilo lúdico pero en un contexto donde cabían la libertad de expresión, el periodismo serio y la literatura.

1940: en plena Segunda Guerra Mundial, y con motivo de la llamada Operación Weserübung, la Alemania nazi invade a las neutrales Dinamarca y Noruega, violando sus posturas y sorprendiendo a todo el mundo.

Con este ataque sorpresa, logró el control de varios sitios estratégicos de la costa noruega. En junio, el país cayó definitivamente en manos alemanas.

Vidkun Quisling, líder del partido nazi noruego, fue la cabeza visible de un gobierno dirigido por los nazis. Al concluir la guerra en 1945, Quisling fue arrestado, juzgado, condenado por traidor y ejecutado.

1948: en Bogotá (Colombia) es asesinado el político liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán, hecho que desata la revuelta conocida como «El Bogotazo».

1953: en Estados Unidos, Warner Brothers estrenó ‘House of Wax’, considerada una de las pioneras del cine 3D. El proyecto consistió en una nueva versión de la película Mystery of the Wax Museum de 1933, el cual estuvo a cargo del director André de Toth.

Paradjódicamente, de Toth era tuerto, por lo que no podía experimentar el efecto tridimensional de la película que estaba creando. El 3D de la película estuvo a cargo de la compañía Natural Vision, la misma que trabajó en Bwana Devil. La cinta contó con un presupuesto de 1 millón de dólares.

1954: nace Dennis Quaid, actor estadounidense conocido por participar en películas como The Day After Tomorrow, Vantage Point, Pandorum, The Parent Trap, entre muchas otras.

1959: la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), presentaba ante la prensa a los primeros astronautas estadounidenses. De los 32 candidatos a participar en el Proyecto Mercury, primer programa espacial tripulado de Estados Unidos, fueron elegidos siete: Scott Carpenter, L. Gordon Cooper Jr., John H. Glenn Jr., Virgil «Gus» Grissom, Walter Schirra Jr. , Alan Shepard Jr., y Donald Slayton.

El proceso de selección fue duro: los 32 pilotos fueron sometidos a exhaustivos exámenes médicos y psicológicos e intensas pruebas. Estas incluían permanecer durante una hora en una cámara de presión que simulaba una altura de 20 kilómetros y dos horas en una cámara que llegaba a una temperatura de 55º centígrados.

Menos de un mes después de que el soviético Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en viajar al espacio, el Proyecto Mercury envió a Alan Shepard en un vuelo suborbital. El 20 de febrero de 1962, el astronauta John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

36 años después de su primer vuelo, John Glenn, de 77 años de edad, realizó otro viaje al espacio en el que se estudió, entre otras cosas, la relación del proceso de envejecimiento con los vuelos espaciales.

1967: en la ciudad de Seattle (Estados Unidos) se realiza el primer vuelo del Boeing 737.

1977: nace el músico estadounidense, Gerard Way, vocalista de la banda My Chemical Romance.

1984: La actriz Linda Hunt se convierte en la primera persona en ganar un Oscar por interpretar a un personaje del sexo opuesto, Billy Kwan en The Year of Living Dangerously (1982).

1986: nace Leighton Meester, actriz estadounidense conocida por participar en producciones como Gossip Girl, The Roommate, Monte Carlo, The Oranges, entre otras.

1990: nace Kristen Stewart, actriz estadounidense reconocida por participar en películas como Twilight, Snow White and the Huntsman, Café Society, Equals, entre otras.

1998: nace Elle Fanning, actriz estadounidense (Deja Vu, The Curious Case of Benjamin Button, Super 8). Fanning saltó a la fama por su destacado papel como Alice Dainard en el drama de ciencia ficción dirigido por J. J. Abrams, Super 8 (2011), por el cual recibió críticas positivas y un Premio Spotlight en el Festival de Cine de Hollywood.

Ha trabajado en filmes como The Curious Case of Benjamin Button (2008), Phoebe in Wonderland (2008), Somewhere (2010), We Bought a Zoo (2011), Ginger y Rosa (2012), Maleficent (2014), y The Neon Demon (2016). También es conocida por ser la hermana menor de la actriz Dakota Fanning.

1999: en Nigeria es asesinado el presidente Ibrahim Baré Maïnassara.

2003: en Irak, Bagdad cae en manos de las fuerzas de ocupación estadounidenses.

2005: Carlos, príncipe de Gales, se casa con Camilla, duquesa de Cornualles.

2011: muere Sidney Lumet, cineasta estadounidense reconocido por películas como 12 Angry Men, Dog Day Afternoon, Serpico, Network, entre otras que son consideradas clásicos del cine.

2012: Facebook compra Instagram.

-2013: El Senado francés aprueba un proyecto de ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo.

-2021: muere Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, y príncipe del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, desde el ascenso al trono de su esposa, en 1952, hasta su muerte, en 2021.

(Dailymail)

–