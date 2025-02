Efemérides del 05 de febrero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 05 de febrero? El 05 de enero es el trigésimo/a sexto día del año en el calendario gregoriano. Quedan 329 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 05 de febrero

62: la ciudad de Pompeya (actual Italia) es dañada por un fuerte terremoto.

1840: nace John Boyd Dunlop, veterinario escocés que en 1888 desarrolló el primer neumático con cámara de aire. Un año más tarde fundó la compañía Dunlop Pneumatic Tyre Company.

1852: en San Petersburgo (Rusia), se abre al público el museo Hermitage, fundado por el Zar Nicolás I. Es una de las mayores pinacotecas y museos de antigüedades del mundo, considerada una de las más completas del mundo.

1906: nace John Carradine, actor estadounidense, conocido por su aparición en diferentes westerns y por ser el padre de los también actores David, Bruce, Keith y Robert Carradine.

1915: en México, Pancho Villa asume plenos poderes militares y civiles.

1916: se inaugura el Cabaret Voltaire, creado por el movimiento dadaísta, en Zúrich (Suiza). Fue fundado por Hugo Ball como un cabaré con fines artísticos y políticos; se encontraba en la planta superior de un teatro de cuyas serias exhibiciones se burlaban las obras interpretadas en el cabaré y en él normalmente se experimentaban nuevas tendencias artísticas.

1917: fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entró en vigor el 1 de mayo del mismo año.

1919: en Estados Unidos, David W. Griffith, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford forman el estudio de televisión y cine United Artists.

1921: en Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su película El chico (The Kid), la cual se inspiró en la crudeza de su infancia y en la reciente muerte de su hijo, que había nacido prematuro. Fue una película excepcional, en la que plasmó mucho de sí mismo.

1923: en Italia, Benito Mussolini ordena la detención de centenares de militantes socialistas, hechos que serían celebrados por Winston Churchill.

1940: nace H. R. Giger, artista gráfico y escultor suizo, muy conocido por sus colaboraciones en el mundo del cine, más específicamente en la serie fílmica de Alien.

1943: nace Michael Mann, productor, escritor y director de cine estadounidense reconocido por su participación en producciones como The Last of the Mohicans, Heat, Collateral, entre otras.

1967: muere Violeta Parra, cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las folcloristas más importantes de América y fundadora de la música popular de su país.

1984: muere Rodolfo Guzmán Huerta, actor y luchador mexicano reconocido por su papel como “El Santo”, figura icónica del folklore mexicano. Para muchos ha sido uno de los artistas más influyentes junto a Cantinflas.

1985: nace el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

2004: en Pekín, mueren 37 personas al caer de un puente cuando participaban en la tradicional fiesta de las linternas.

2018: El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, reconoce durante su visita en Perú, que su país es el mayor consumidor de la droga proveniente de Latinoamérica.

2018: El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, logra un holgado triunfo en la consulta popular y referendo impulsado por él para prohibir la repostulación presidencial, derrotando así a su más enconado opositor, el ex presidente Rafael Correa.

2019: Una médica y activista por el desarme nuclear denuncia ante las autoridades judiciales de Costa Rica al expresidente del país y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, por una presunta violación sexual ocurrida en diciembre de 2014.

2020: Fallece a la edad de 103 años el legendario actor estadounidense Kirk Douglas, protagonista de 92 películas durante siete décadas, entre estas Spartacus. Es el padre del también actor Michael Douglas.