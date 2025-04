Willy Chirino, Ricky Martin, Sophy, Cepeda, Santiago Cruz, envían condolencias. Hoy, honras por Rubby Pérez.

Figuras internacionales muy admiradas por el pueblo dominicano han externado su pesar, algunos a petición directa de elCaribe, y otros a través de sus redes.



Willy Chirino

A solicitud de elCaribe, el maestro Willy Chirino, quien acaba de estrenar su documental Chirino, en el Festival de Cine de Miami expresó: “Tanto mi esposa Lissette como yo estamos profundamente afectados por la tragedia ocurrida en nuestra amada República Dominicana. Esta pérdida irreparable prueba lo efímera que es la vida y que tenemos que disfrutar cada minuto como si fuera el último. Nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de todos los afectados. Dios les dé consuelo. Hoy día, todos los latinos estamos de luto por lo sucedido”, manifestó.



Andrés Cepeda

El colombiano Andrés Cepeda, expresó a petición de nuestro diario: “Desde Colombia, lamentamos muchísimo esa tragedia que enluta a tantos hogares dominicanos y que nos toca de cerca, pues también apaga una de las más privilegiadas voces de la isla y del género del merengue. Enviamos nuestras más sinceras, condolencias y elevamos nuestras oraciones para que los seres heridos seres queridos de todas las víctimas fatales, encuentren paz y fortaleza en un momento tan difícil”.



La Sophy

La gran artista puertorriqueña envió a elCaribe un comunicado en el que expresa, entre otras cosas: “Saber de un suceso así de trágico, triste y doloroso, nos ha impactado a todos. Mis oraciones, mi corazón y mis pensamientos están con mi amado pueblo dominicano, y con los familiares de los sobrevivientes para que tengan una recuperación total. A todos los que han perdido algún familiar, amigo o conocido, mi solidaridad y oraciones por ustedes” .



Y agregó: “En cuanto al talentosísimo compañero, Rubby Pérez, ruego a Dios que brinde consuelo a sus familiares y allegados…”.



Ricky Martin

En el medio de la grabación de una serie supuestamente sobre su vda, para Appel, Ricky Martin, a través de su relacionista pública expresó :“República Dominicana, no hay palabras suficientes en un momento como este, pero sí hay amor. Todo el que tengo se los envío. Fuerza!”



Santiago Cruz

“Acá con mi corazón y mis pensamientos en las familias de las víctimas y de los afectados con la tragedia de Jet Set, allá en Santo Domingo. Una tragedia que nos tiene a todos consternados, mi abrazo estrecho para todos, y para la familia del enorme Rubby Pérez mis condolencias a todos sus fanáticos, a sus músicos, a toda la gente alrededor del enorme Rubby Pérez. Que descanse en paz, desde aquí Colombia hacia allá en Dominicana!”.



Chayanne

Uno de los artistas más queridos en el país, expuso a través de su cuenta de Tik Tok: “Mi gente de República Dominicana me uno a ustedes durante este trágico accidente que se ha llevado la vida de muchas personas que solo buscaban pasar una noche felices. Desde aquí mis oraciones por las familias afectadas para que a pesar del dolor, encuentren calma en los momentos compartidos”.



Alejandro Sanz

El gran artista español externó su dolor a través de las redes sociales. “Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes, fuertemente”.



Julio Iglesias

Con tantos años con residencia en Punta Cana, el gran Julio dijo: “Mi queridísima República Dominicana. lo sucedido en Jet Set, que ha afectado terriblemente a tantas personas que fueron a ver a mi querido Rubby Pérez, nos ha recordado lo frágil que es la vida”.



Viola Davis

La gran estrella de Hollywood, primera figura negra en ganar un Oscar, un Emmy y un Tony, manifestó: “Me duele el corazón pensar en todas las vidas perdidas y las familias afectadas por el devastador derrumbe de una discoteca en República Dominicana. Llevo a la gente de República Dominicana en mi corazón. Rodeémoslos de amor, oraciones y apoyo”.

El mensajero de Rubby: Kinito Méndez

Tomado de Instagram: “Mi Rubby Antonio querido como yo te decía y te diré siempre, no pasó nunca por mi mente perder en este día esa voz afinada, rítmica y sabrosa de nuestro Merengue, Rubby Pérez un gran ser humano. Lo conocí muy bien cuando en los años 80 comencé a trabajar en su proyecto como mensajero. Ahí conocí su personalidad definida, su don de gente, su puntualidad y su organización en todos los sentidos, pero sobre todo el talento grandioso que Dios le regaló para cantar la música más sabrosa del mundo nuestro Merengue. Ve tranquilo a tu encuentro con Dios que aquí siempre te recordamos como la voz más alta del Merengue. Continuamos orando por las familias de todos nuestros hermanos que han fallecido. Que Dios los guarde en paz”.