Barak el pasado sábado entregó una hermosa noche de adoración. El próximo sábado 19 será de “RD es de Dios”

El dolor une a los pueblos, los sensibiliza. Sin embargo, lo grande sería que hubiese un cambio sincero en la sociedad. Un cambio que demuestre que esos estremecimientos que de vez en cuando ocurren en la vida, sirven para algo. Ese parece ser el llamado de Dios.



Y sí, la noche del sábado no podía ser de otro modo: una noche cargada de adoración, esperanza y profundo sentido humano, porque la agrupación cristiana Barak regresó a los escenarios dominicanos con su gira “Dios es fuerte”, y para ello tuvo a sus pies un Estadio Quisqueya abarrotado, en una producción de PAV Events.



Claro que fue un evento musical, donde todos unidos se dedicaron a honrar las víctimas de la tragedia del Jet Set.



El pastor Santiago Ponciano elevó una oración por los presentes y por toda la nación dominicana. Luego, el concierto arrancó con el tema “Dios es Fuerte”, seguido de “Profetizaré”, “La Tierra Canta”, “Libre Soy”, entre otras que estremecieron el alma de cada uno de los presentes.



Cuatro horas de presentación tuvieron el momento cumbre con el homenaje póstumo a las 225 víctimas del derrumbe, incluyendo al merenguero Rubby Pérez y al ex pelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel. Este tributo se realizó al ritmo del sencillo “Todo va a estar bien”, mientras globos blancos fueron lanzados al cielo y en pantalla se proyectaban imágenes del desastre y de algunas de las personas que perdieron la vida. Durante esta pausa especial, la pastora Yesennia Then ofreció un mensaje de consuelo y reflexión que tocó profundamente al público.



Entre los invitados especiales estaban Paul Wilbur, Averly y el dúo Tercer Cielo, quienes interpretaron su icónico tema “Creeré”.



Otro de los momentos más esperados fue la participación del reconocido cantante norteamericano Israel Houghton, quien hizo un remix en vivo de sus éxitos junto a la banda Barak. También se sumó al escenario el rapero cristiano Redimi2, con quien interpretaron temas como “Obra en mí”, “Ven Espíritu Santo” y “A Danzar”.



Fueron más de 250,000 las personas que siguieron la transmisión en vivo a través de YouTube.

El concierto, en el que también se rindió homenaje a los héroes anónimos, sirvió de sanidad emocional del pueblo dominicano.

Barak demostró que “Dios es fuerte” con su espectáculo de 4 horas.

RD es de Dios



Para el sábado 19 de abril -Sábado Santo-, ha sido anunciado el evento cristiano “RD es de Dios”. Será totalmente gratuito en el parqueo del Estadio Quisqueya, de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche aproximadamente.



Se presentarán los principales grupos cristianos, predicadores y oradores.



Entre los ya confirmados figuran Matty Martínez, Misael J, Johan Paulino, Héctor Acosta (El Torito), Ramón Orlando, Israel Amarante, Mike Estrella, Abimael Federico, y el Dj Scratch Master Jesús.



También han asegurado su participación el pastor Maikel Carpiadosa, Riqui Gell, Albert Mena, el psicólogo Mario Minaya, el niño Aitor Rodríguez, Omayra Álvarez, el pastor Otoniel Hernández y Miguel Susana, entre otros.

Así lució el estadio Quisqueya en una vista tomada por un dron.

La producción es de Josell Hernández, quien ha garantizado los más altos estándares de calidad, combinando los elementos visuales, pantallas, luces y efectos especiales, con la oportunidad de que todo un país pueda reunirse a orar por esta nación sin la necesidad de pagar una entrada, y poder así alabar a Dios y a recibir una palabra de fe.



“Josell invita a todas aquellas personas que sienten que en estos momentos necesitan escuchar la palabra de Dios, a que asistan a este evento que busca llevar paz a los corazones del pueblo dominicano, y que hará un homenaje póstumo a todos aquellos que perdieron la vida en la tragedia del Jet Set, incluyendo a los trabajadores de la discoteca, los ciudadanos que asistieron y las figuras del mundo del arte y del deporte que se encontraban en el lugar” dice un comunicado. También se realizará un reconocimiento a los miembros y rescatistas de diversas instituciones que participaron en las labores de rescate y de apoyo.