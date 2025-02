Altos de Chavón recibe a la cantautora boricua más exitosa

Kany García, además de ser ganadora de seis Latin Grammys, es alegre, chispeante, con sentido del humor y de la disciplina. Por eso ha llegado hasta donde ha llegado y va por más.



Este sábado 15 de febrero se presentará por primera vez en el emblemático escenario de Altos de Chavón, en La Romana, como parte de su gira internacional “García Tour 2025”.



El esperado evento, producido por el empresario Gamal Haché, promete ser una noche dedicada a celebrar la amistad y el amor, y conmemorar además el 50 aniversario de Casa de Campo.



Kany García es popular gracias a sus canciones en las que combina emociones con la cotidianidad, lo intrínseco del ser humano y las fibras más sensibles tocadas por la magia del amor.



La boricua es conocida por su sensibilidad musical y por saber guiarse por la respiración propia de un concierto, cual si fuese un animal que doma una y otra vez.



Chavón espera sus éxitos, tales como “Para siempre”, “Confieso”, “Duele menos”, “Cuando se va el amor” y “Amigo en el baño”, que fue la canción que le dio la popularidad primaria, sobre la cual ha ido levantando una carrera de calidad.



Acompañada de su banda, promete brindar un espectáculo inolvidable en uno de los escenarios más icónicos del Caribe. El concierto se abrió a la venta el 3 de diciembre a las 10 de la mañana para los portadores de tarjetas de Banreservas. Mientras la venta general ocurrió al día siguiente.



Sepa usted, lector, que no queda ni una sola boleta. Todas las zonas están sold out y si usted va para Casa de Campo y no tiene boletas, no estará en el show.

Algunos detalles de Kany García

Su nombre real es Encarnita García de Jesús (Toa Baja, 25 de septiembre de 1982), apareció por primera vez en la televisión en 2004 como concursante del reality show Objetivo Fama. Su padre, Antonio García, es un exsacerdote español que renunció a los hábitos al enamorarse de Sheila de Jesús, maestra de una escuela de música pública. Kany comenzó desde pequeña a estudiar música clásica, violoncelo, teoría, solfeo y coros, y luego guitarra.