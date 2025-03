La muestra, que cuestiona los valores o su falta en la sociedad, se encuentra emplazada en el MAM hasta el 15 de abril

El artista Juan Carlos Reyes inauguró el pasado 4 de marzo su exposición “Honesty” en el Museo de Arte Moderno (MAM), una propuesta que invita a la introspección y el cuestionamiento de los valores esenciales del ser humano.



La muestra, abierta al público hasta el 17 de abril, reúne 46 obras, en las que el autor explora la honestidad como eje central de su discurso visual.



Con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos, “Honesty by Juan Carlos Reyes” abarca diversos medios, como pintura, escultura, acuarela, dibujo, instalación y grabado. A través de estos lenguajes, el artista plasma relatos personales, anécdotas y sueños, construyendo un universo simbólico en el que lo auténtico se enfrenta a lo efímero y lo superficial.



Más que un título, “Honesty” es una declaración de principios. La obra de Juan Carlos Reyes confronta al espectador con su propia esencia, invitándolo a reflexionar sobre la transparencia, la dignidad y los valores en un mundo donde lo efímero y lo superficial parecen prevalecer sobre lo auténtico.



En sus 27 pinturas, 11 acuarelas, cuatro esculturas en pequeños formatos, una escultura exterior, un grabado, un dibujo y una instalación, el artista construye un universo simbólico que revela la fragilidad de los afectos y la complejidad de la condición humana.



“Honesty es una invitación que les hago a ver más allá de las obras, conectando con la esencia de cada espectador a través de las emociones. Permitan que las piezas les tracen el camino y les hagan sentir la plenitud que ofrece el arte”, expresó el artista al dejar abierta la exposición con la presencia de autoridades del Ministerio de Cultura, coleccionistas, historiadores de arte, críticos, especialistas, representantes de la prensa y estudiantes.



La elección de materiales y técnicas refuerza esta exploración: las acuarelas, con su transparencia y fluidez, evocan la fragilidad de las emociones; el grabado destaca la memoria y el paso del tiempo. Sus pinturas incorporan elementos recurrentes como ajedrez, columpios, relojes y troncos secos, símbolos de decisiones, nostalgias, fugacidad y transformación. En sus esculturas, la tridimensionalidad y el material dialogan con la permanencia y el cambio.



Figuras como niños con los ojos vendados, marionetas y dardos exponen la vulnerabilidad y la manipulación en un mundo de verdades difusas. Los cascos de astronauta y los aviones de juguete remiten a la exploración y los sueños de libertad, mientras que las piruletas con espinas y los cupcakes advierten sobre la seducción de lo superfluo. La cuerda, el hilo y la tabla sugieren conexiones, equilibrio y tensiones entre lo efímero y lo perdurable.



La instalación y las esculturas llevan esta reflexión al ámbito inmersivo, invitando al espectador a cuestionar su propia relación con la honestidad y los valores que rigen su vida.

Jottin Cury, Lilian Carrasco de Cury, Yirda Guzmán de Reyes, Juan Carlos Reyes, Yajaira Orsini de Espinal y Edwin Espinal. Algunas de las obras de Honesty que están en el MAM.

Al darle la bienvenida, el director del MAM, Arq. Federico Fondeur, afirmó: “Estamos frente a un artista caracterizado por un equilibrio, una luminosidad y riqueza cromática sorprendentes”.



La exposición cuenta con el respaldo de Ludwig García y Edwin Espinal Matos, gestores y mecenas del proyecto. Igualmente se suma el patrocinio de Artspace, Laboratorios LAM, Linesco, Arte San Ramón, El Catador y Oliver Rum. Además, participan los especialistas Marianne de Tolentino, Paula Gómez Jorge, María Elena Ditrén y Gamal Michelén, con la curaduría y museografía de Nelson Ceballos y Lilian Carrasco.



Al referirse a todo el proceso de desarrollo del expositor, desde que fue elegido máximo ganador del “Concurso Nacional por los Valores”, hasta este momento, la crítico y curadora de arte, Marianne de Tolentino, refirió: “Ahora, la exposición (Honesty) en el Museo de Arte Moderno es una merecida culminación, pues Juan Carlos Reyes no ha dejado de avanzar en una técnica que él se exige ´absoluta´, y desarrolla sus temas, aliando permanencia e innovación”.



De su lado Edwin Espinal Matos sostuvo: “Honesty By Juan Carlos Reyes” no es solo una muestra, sino un manifiesto de autenticidad, un diálogo entre el artista y los espectadores. “No se trataba únicamente de una serie de obras, sino de un discurso visual cargado de significado, una invitación a explorar en la esencia de la creación”, valoró.



El acto inaugural fue conducido por la comunicadora y actriz de teatro Katyusca Licairac. El montaje es responsabilidad de Julio Ángel Rodríguez, Miguel Moya, Rafael Almánzar, Arturo Polanco, Arturo Polanco hijo y Rafael Santa. La impresión estuvo a cargo de E-graf y Graphic Market. La línea gráfica y manejo de redes ha sido desarrollada por Nicole Periche/ Kokointhetropics, mientras que la fotografía de las obras corresponde a Mariano Hernández.