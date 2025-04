El homenaje póstumo se realizará desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y ha sido organizado por el Ministerio de Cultura

Cerrar un duelo no es fácil. Quizás un gran cierre sería la realización de un Funeral de Estado, encabezado por el presidente Luis Abinader, en el estadio Olímpico, para que asista todo el que desee rendir tributo a las víctimas y confortar a los familiares.



En ese funeral podrían estar un pastor evangélico y un obispo católico. Incluso puede dar tiempo a que vengan familiares, amigos y el que desee desde provincias, e incluso desde el exterior. La Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por el maestro Amaury Sánchez podría interpretar piezas luctuosas.



Un cierre así ayudaría a curar, o al menos menguar el dolor de estos días de todo el país.

Al cierre

Ayer, al cierre, seguían llegando mensajes de condolencia de personalidades e instituciones. A través de un comunicado, la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculo (Adopae) se une al dolor que embarga a la familia, amigos y seguidores de Rubby Pérez, “reconocido como uno de los más grandes intérpretes del merengue dominicano, fue un símbolo de la identidad musical y cultural del país. Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, su potente voz y carisma lo convirtieron en un referente indiscutible del arte nacional, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”.



La nota amplía: “Rubby, un ícono de la cultura dominicana, se destacó por su calidad interpretativa y su entrega al escenario. Su legado musical es parte esencial del patrimonio artístico de la República Dominicana”.



La institución también expresó su solidaridad con las demás familias afectadas por el trágico evento, que ha conmocionado a la nación.



“La muerte de Rubby Pérez representa una pérdida irreparable para la música dominicana y para toda una generación que creció con sus éxitos, su estilo inconfundible y su ejemplo de superación”.

Las exequias

El Ministerio de Cultura ha preparado, contra reloj, un homenaje póstumo en honor al destacado merenguero dominicano Rubby Pérez, cuya repentina y trágica muerte, mientras cantaba en la discoteca Jet Set, ha estremecido al país.



El acto se celebra hoy jueves en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en una jornada solemne que se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.



Amaury Sánchez, viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura, dijo a elCaribe que el acto se realiza en coordinación con diversas instancias culturales y artísticas.



Se espera que figuras del ámbito musical, autoridades del sector cultural, colegas artistas y fanáticos del artista se den cita para expresar su admiración y despedida a uno de los grandes íconos del merengue.

Este homenaje en el Teatro Nacional busca no solo despedirlo con honores, sino también celebrar su vida y obra como parte esencial del patrimonio cultural dominicano.

Posposiciones

La Dirección General de Bellas Artes informó la posposición de todos los eventos artísticos de sus compañías y escuelas programados para esta semana.



Entre los eventos pospuestos figura el concierto de clausura del Taller de Piano, con la profesora invitada Keiko Sekino, organizado por el Conservatorio Nacional de Música, que debió ocurrir ayer. También se canceló el concierto “De la Cátedra al Escenario”, de la Escuela Elemental de Música Elila Mena, que se celebraría hoy. Igual la puesta en escena de la obra “Link”, a cargo de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, pautada para este fin de semana (viernes 11 y sábado 12 de abril), que se reprogramó para el viernes 25 y sábado 26 en sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

Portada del Teatro Nacional.

Homenaje de cuerpo presente a Rubby Pérez

LUGAR: Teatro Nac. Eduardo Brito

HORARIO: 10:00 am a 4:00 pm

Ceremonia Privada.

Llegada del féretro;

10:05 am. Himno Nacional;

10:07 am. Tiempo de adoración;

10:15 am. Llegada del Señor Presidente al Teatro Nacional;

10:17 am. Pésame a la Familia Pérez;

10:25 am. Guardia de Honor;

10:35 am. Pésame a la Familia Pérez;

10:45 am. Despedida

11:00 am a 4:00 pm Puertas abiertas al público.

Himno Nacional. Adoración por el pastor.

Palabras de Roberto Angel Salcedo, ministro de Cultura.

3:00 pm Adoración antes de servicio funerario del pastor (duración

1 hora). Palabras Pastor Ezequiel Molina.

4:00 pm Cierre