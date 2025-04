Londres. Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, se vieron “forzados” a apartarse de la familia real británica al no sentirse “protegidos” por la monarquía, dijo este martes la letrada que representa al príncipe en su recurso contra el Gobierno del Reino Unido.



El hijo menor del rey Carlos III se personó en una audiencia celebrada ante la Corte de Apelaciones del Reino Unido, donde ha interpuesto un recurso contra el ministerio de Interior por degradar su dispositivo de protección policial cuando se encuentra de visita en su país, ya que reside en Estados Unidos.



El matrimonio abandonó hace cinco años de manera oficial sus funciones como miembros de la realeza a tiempo completo aunque, según señaló hoy la abogada Shaheed Fatima, “deseaban continuar con sus tareas en apoyo de la fallecida reina (Isabel II) como miembros de la familia real financiados de manera privada”.



Esta vista judicial supone el último paso de la contienda legal que Enrique libra con el ministerio de Interior acerca del nivel de protección sufragado por el contribuyente británico cuando se encuentra aquí con su mujer y sus hijos.



En febrero de 2020, el llamado Comité ejecutivo de protección de figuras públicas y de la realeza -Ravec-, vinculado legalmente a Interior, determinó que el príncipe debía recibir un grado diferente de protección al que se le proporcionaba cuando sí ejercía funciones oficiales a tiempo completo para la institución.

El duque apela ahora contra un dictamen emitido por el Tribunal Superior de Londres que desestimó el pasado año su caso.



“El 8 de enero de 2020, (el duque) y su mujer (Meghan) se vieron forzados a retirarse del papel de miembros oficiales de la familia real a tiempo completo, ya que consideraron que no estaban siendo protegidos por la institución, pero deseaban continuar con sus tareas de apoyo de la difunta reina como miembros de la familia real financiados de manera privada”, dijo la letrada.



En su intervención, Fátima recordó que después de que el Ravec determinara en 2020 que no había “base” para financiar de manera pública el dispositivo de seguridad para proteger al duque y su familia, el grupo terrorista Al Qaeda hizo un llamamiento para que Enrique “fuera asesinado”.



Según dijo, su equipo de seguridad fue informado entonces de que la organización terrorista había publicado un documento en el que se indicaba que “su asesinato complacería a la comunidad musulmana”.



Además, la abogada mencionó que el matrimonio se vio además involucrado en una “peligrosa persecución en coche por paparazzi” en Nueva York, en mayo de 2023, y lamentó que pese a estos incidentes la seguridad del duque “no parece que se abordara en ninguna reunión formal del Ravec”. Por su parte, el abogado que representa al ministerio de Interior – que rechaza este recurso-, James Eadie, sostuvo que el duque “no puede mostrar que el juez estuviera equivocado” cuando rechazó su petición en base a que sus circunstancias eran “tan excepcionales”.