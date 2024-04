“Vibrante”, se presentará el viernes 19 de abril, con sorpresas que no ha querido revelar Cecilia García. Es dirigido artísticamente por Carlos Espinal, y contará con una banda acompañante dirigida por Gustavo Rodríguez.



Cecilia García confesó que proviene de una familia donde el sentido del humor es general de brigada. Desde muy joven practicaba el “echavaineo” con sus compañeros de colegio, cuando entre ellos comentaban que venía éste o aquel artista de moda, dígase Libertad Lamarque o Pedro Vargas, y ella les respondía “ya está aquí, llegó ayer, estuve hablando con él”.



Fue precisamente El Tenor de las Américas quien le enseñó, siendo una adolescente a beber cogñac para mantener las cuerdas vocales tersas. Él mismo le indicó la cantidad a beber, que no es para emborracharse. Lo que cabe justamente en la cuenca acostada de la copa de cognac.



Cecilia forjó su gusto por la buena canción en parte participando en aquellos shows. Hoy día es probablemente la figura más completa de la escena dominicana: canta, baila, actúa en musicales, dramas y comedias, tanto teatrales como cinematográficas.



“Petit comité”



“Este show va a ser en petit comité, íntimo más bien. Es un encuentro cercano con el público”, dijo, quien recordó los nights clubs de antes, que luego fueron discotecas, “y como que ya ese ambiente, se perdió”, lamentó y reconoció que hay lugares multiusos como escenario 360, “que presentan toda la tranquilidad de parqueo y seguridad. Y van a divertirse por dos horas u hora y media. Si la gente está entusiasmada, hasta las 4 de la mañana estamos ahí”, bromeó.



El acompañamiento será un sexto con tres voces en los coros. “Hay unos invitados muy especiales, fantásticos, que serán sin dudas muy buena sorpresa”, enfatizó Cecilia.



“Se va a cantar de todo, las que han sido éxito, algunas del concierto que se hizo en el Teatro Nacional, y otras que no estuvieron. Pero básicamente es distinto. El lugar va estar decorado con una visual distinta”, manifestó.



Temas de autores que han dejado huella en la música iberoamericana, serán recreados por Cecilia García, según recalcó su escudero, el actor y exdirector del Teatro Nacional, Carlos Espinal. Incluso habrá cambios de vestuario. “Todos los detalles deben estar bien cuidados, porque el público no se merece otra cosa. La visual es también importante. Lo más importante en el show es la buena musica, pero dentro de eso hay una historia que contar”.

Cecilia García, en show “Vibrante”

Género: show musical

Artista: Cecilia García

Producción: Cecilia García

Dirección artística: Carlos Espinal

Vestuario: Lionel Lirio

Acompañamiento: sexteto musical dirigido por Gustavo Rodríguez.

Lugar: Escenario 360

Fecha: viernes 19 de abril

Hora: 8:00pm

Boletas a Spedial Guest RD$6,710.00; VIP Plues RD$5,590.00, VIP RD$4,475