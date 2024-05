Falta cada vez menos para el comienzo de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, y sigue la incógnita sobre el futuro del español Rafael Nadal (305° ATP), el rey del torneo, que aún debe confirmar si juega o no en el patio de su casa.



Después de sufrir una categórica eliminación en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma ante Hubert Hurkacz, el balear, ganador de 92 trofeos ATP, entre ellos 22 Major y 14 RG, dejó la capital italiana preocupado su nivel y dejó en claro que solo participará en París si puede ser competitivo.



Según datos publicados por el Diario AS de España, el ex número uno del mundo se encuentra entrenando en su Academia de Manacor, y la semana que viene pondría rumbo a París con la intención de competir en Roland Garros, cita que verá luz verde el 26 de mayo y finalizará el 9 de junio.