Ocho caballos importados, de 3 años y mayores, se disputarán el próximo sábado (26-4-2025) la Copa Camarero, en el Clásico Aniversario #30, en el Hipódromo Quinto Centenario.



Los ocho ejemplares (no reclamables) son: Lee Alejandro (1), del Establo Doña Bella; Say When Sammy (2) del Establo The King George; Sweet Alabama (3); del Establo San Lázaro; Got Em Thinking (4), del Establo San Lázaro; Jabari (5), del Establo Don Andrés.



También participarán en la prueba los equinos: Burlao (6), del Establo Maralba; Wicke Wells JLC (7), de la cuadra Wells Stable; Skyward Princess (8), del Establo FS Racing. La carrera será la quinta del cartel # 33 del año. Tendrá por distancia 1,700 metros.



Lee Alejandro (1) llevará la monta del jinete Omar F. González, quien seguirá las instrucciones del entrenador Germán León. Say When Sammy (2) tendrá sobre el lomo al jinete José Villalobos, quien será instruido por el entrenador Jorge Luis Vílchez. Sweet Alabama(3) cargará con el peso del jinete Jimmy Jiménez, quien recibirá instrucciones de entrenador José Ronzino. Got Em Thinking (4) llevará en la silla al jinete José Báez, a quien hará recomendaciones el entrenador Cristian Pimentel.



Jabari (5) tendrá sus riendas en las manos del jinete José Francis Rojas, a quien hará indicaciones el entrenador Pedro Solano.



Burlao (6) será conducido por el jinete Carlos de León, quien seguirá las pautas del entrenador Vladimir Reyes.



Wicke Wells JLC (7) tendrá por timonel al jinete Juan Carlos Díaz. Lo entrena Germán León. Skyward Princess (8) llevará en el sillín al jinete Jesús Frías, quien seguirá el plan de carrera del entrenador Luis Valerón.