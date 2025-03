En el marco de la nueva etapa de los Metros de Santiago, tras su fusión con Cibao FC, la franquicia de baloncesto profesional anuncia su renovado Comité Ejecutivo, compuesto por destacadas figuras del ámbito empresarial, deportivo y académico.



Con el firme propósito de llevar al equipo al éxito en la Súper Liga, el liderazgo estará encabezado por el Presidente Ejecutivo Rovin Rodríguez, acompañado por Juliana Ramia, Juan Bautista “Tito” Ventura y José “Joselito” Ureña.



Rovin Rodríguez, reconocido empresario y ejecutivo de alto nivel, es actual Vicepresidente de Grupo Estrella. Con más de 45 años de experiencia como piloto de aviación, su liderazgo y visión estratégica han sido determinantes en diversas iniciativas empresariales. Recientemente, fue designado presidente ejecutivo de los Metros en una reunión encabezada por Manuel Estrella y Pedro Mir, asumiendo el compromiso de consolidar el éxito del equipo en esta nueva etapa.



De su lado, el ingeniero Juan Bautista Ventura, conocido como “Tito”, es una figura clave en el desarrollo empresarial, educativo y deportivo de la República Dominicana. Con 38 años de trayectoria docente en ingeniería y administración en la PUCMM, ha desempeñado roles de liderazgo en la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) y otras entidades empresariales.



En el ámbito deportivo, su legado es notable, ha presidido múltiples clubes y asociaciones, incluidos dos períodos como presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago (Abasaca). La amplia experiencia en gestión y su pasión por el deporte lo convierten en un pilar fundamental para el futuro de los Metros de Santiago.



En tanto, la licenciada Juliana Ramia Capellán es una profesional de alto prestigio en los ámbitos jurídico y deportivo. Egresada con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Derecho, obtuvo una Maestría en Ciencias de Justicia, Leyes y Criminología con concentración en Políticas Públicas en la American University en Washington.



Actualmente es abogada sénior en la firma Estrella & Tupete e imparte docencia en la PUCMM, Su compromiso con el baloncesto se remonta a la fundación de los Metros en 2010, desempeñando diversas funciones dentro de la franquicia. En 2024, fue designada directora ejecutiva. Su liderazgo ha sido reconocido en la lista 40 Under 40 – The New Wave.

Ureña, una figura influyente en Santiago

José “Joselito” Ureña es una de las figuras más influyentes del baloncesto en Santiago. Su liderazgo en el CDP ha sido clave para el desarrollo de talentos nacionales e internacionales, consolidando a jóvenes promesas en el baloncesto profesional. Conocedor sagaz de la disciplina, su capacidad para identificar y formar jugadores de alto rendimiento ha dado brillo al baloncesto dominicano, lo que lo convierte en una pieza clave para el futuro de los Metros.