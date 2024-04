El presidente Luis Abinader juramentó ayer al Comité Organizador (CO) de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024.



Ana Bonetti preside el comité, que también integran Manuel Estrella, quien lo coordina, y como miembros: Carlos Bonilla, David Collado, Francisco Camacho, José Deschamps, Manuel Corripio, Milton L. Ray Guevara y la vicepresidenta de la República Raquel Peña, en calidad de asesora.



En el acto estuvo presente el viceministro y comisionado de fútbol Benny Metz.



La Copa Mundial de Fútbol Femenina República Dominicana 2024 será la octava edición del torneo organizado por la FIFA y es la primera vez que el país monta un evento deportivo de esta magnitud.



La justa mundial tendrá lugar desde el 16 de octubre al 3 de noviembre del 2024 y las sedes serán Santo Domingo y Santiago.



Participarán 16 selecciones nacionales en representación de sus respectivas confederaciones del todo el mundo.



Este Mundial Sub 17 desempeña un papel fundamental para el futuro del deporte por ser una plataforma para el desarrollo del talento juvenil e inspiración para los jóvenes talentos.



También fomenta el crecimiento del fútbol femenino y el desarrollo de la estructura deportiva del país, así como la promoción del balompié en el mundo.



Obtener la sede para la celebración de la Copa Mundial Femenino Sub-17 es uno de los puntos que el pasado domingo resaltaron representantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de Fútbol (Concacaf), Rodrigo Arias, nativo de Costa Rica, y Marcos Leal, de México, quienes también reconocieron el desarrollo que ha experimentado este deporte en el país.



“Valoramos la superación del fútbol y los grandes logros que han hecho. Para FIFA es importante destacar los méritos que han tenido y este congreso es una manera de fortalecer este proceso y esta transición positiva”, señaló Arias.



Señalan que los avances del fútbol dominicano están representados en resultados competitivos a nivel de selecciones nacionales, crecimiento técnico y organizacional de la Liga Dominicana de Fútbol y el apoyo de marcas a eventos públicos y privados.



“Estamos muy orgullosos del desarrollo que ha tenido el fútbol dominicano no solo en el área sino a nivel mundial y el reconocimiento de esto es el otorgamiento de un mundial, que como ustedes saben, no se le otorga a cualquier federación miembro”, dijo Leal.