Los jinetes José F. Rojas y Jimmy Jiménez ganaron dos carreras cada uno, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$1,296.00 por partes; más las partes de cinco.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$88.00. El pool de cinco pagó RD$1,705.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,779,280.00.



Rojas y Jiménez fueron los jinetes más ganadores del cartel #23 del año.



El jinete Rojas condujo a la victoria a los ejemplares Sombra (5), en la tercera carrera; y Wicke Wells JLC (1), en la quinta prueba. El jinete Jiménez fue al Círculo de Ganadores sobre el lomo de Equinoxio (6), en la segunda carrera; y Our Florida Wells, en la sexta competencia.



En la primera carrera, la victoria fue para Skyward Princess (5), del Establo FS Racing. Llevó la monta del jinete Jesús Frías.



En la segunda carrera, triunfó Equinoxio (6), del Establo Florida. Cargó con el peso del jinete Jimmy Jiménez.



En la tercera carrera, dominó el descartado Sombra (5), del Establo Don Manríquez. Tuvo por jinete a José F. Rojas.



En la cuarta carrera, ganó Extreme Light (5), del Establo The King George. Llevó sus bridas el jinete Jonathan Estévez.



En la quinta carrera, se impuso Wicke Wells JLC (1), de la cuadra Wells Stable. Tuvo en la silla al jinete José F. Rojas, quien fue aconsejado por el entrenador Germán León.



En la sexta carrera, el primero en llegar a la meta fue Our Florida Wells (1), del Establo Florida. Llevó en el sillín al jinete Jimmy Jiménez.