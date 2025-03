El jinete Carlos de León ganó ayer en dos carreras y asumió el liderato de victorias este año en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el Pool de 6 pagó RD$5,112.00 por partes, más las partes de cinco.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$188.00. El Pool de 5 (Pick) 5 pagó RD$3,335.00.



El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,396,736.00. De León, el ocho veces líder en victorias entre los jinetes, ganó sobre los lomos de los ejemplares Atabey Lea (5), en la primera carrera; y Big Weapon (2), en la quinta. Así llevó a 17 su total de montas ganadoras, una más que José L. Novas (16), en el 2025.



El experimentado jinete fue el líder en victorias en cada uno de los ocho años anteriores, en uno de los más grandes dominios que se registran en la hípica dominicana, de manera particular, y en el deporte dominicano en sentido general.



En la primera carrera, triunfó Atabey Lea (5), del Establo Emma Elena. Tuvo sobre el lomo al jinete Carlos de León, a quien hizo recomendaciones el entrenador Demetrio A. Correa.



En la segunda carrera, la victoria fue para Say When Sammy (5), del Establo The King George. Cargó con el peso del jinete Jonathan Estévez, a quien aconsejó el entrenador José Luis Vílchez.



En la tercera, se impuso Rosillo Affari (3), del Establo San Lázaro. Lo condujo el jinete Joel Castro, quien siguió las directrices del entrenador Cristian Pimentel. En la cuarta, ganó Gladiatore (5), del Establo San Lázaro. Llevó sus bridas el jinete Héctor Hernández, quien fue instruido por el entrenador Cristian Pimentel.



En la quinta, el primero en llegar a la meta fue Big Weapon (2), del Establo Emma Elena. Fue guiado por el jinete Carlos de León, quien siguió el plan de carrera del entrenador Demetrio A. Correa. En la sexta, dominó Mermelada (2), del Establo Frankie Racing Stud. Tuvo sobre el sillín al jinete Jimmy Jiménez, quien fue orientado por el entrenador Armando E. Pérez.