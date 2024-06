El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmó ayer que la convocatoria de elecciones legislativas en Francia, menos de tres semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París, no tendrá influencia en su desarrollo.



“Es un proceso democrático que no va a perturbar los Juegos”, dijo Bach, quien participó en París en un acto en una escuela junto a la alcaldesa de la ciudad, la socialista Anne Hidalgo.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió el domingo, contra todo pronóstico, disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones legislativas para el 30 de junio (primera vuelta) y el 7 de julio (segunda), a solo 19 días de la inauguración de los Juegos el 26 de julio, que se hará en el tramo urbano del río Sena.



El Jefe de Estado francés decidió esta drástica medida tras la aplastante victoria de la ultraderecha de Marine Le Pen, que logró un 31,4 % de votos, más del doble que la lista de la candidata macronista, Valérie Hayer.



Macron ha sido el principal promotor de los JJ.OO., al considerar que servirán para proyectar la imagen internacional de su país a través del deporte.



En la noche el domingo, El Elíseo ya aclaró que la celebración de los Juegos, sobre los que no hay unanimidad en el país, se iban a celebrar independientemente del resultado de las legislativas, en las que no está en juego el cargo de Macron (su mandato termina en 2027), pero sí el de su Gobierno.



Ante Bach, la alcaldesa Hidalgo fue categórica y aseveró que “nada estropeará los Juegos Olímpicos”.

“Francia está acostumbrada a celebrar elecciones, lo hará una vez más, habrá un nuevo Gobierno y todo el mundo apoyará los Juegos Olímpicos”, dijo Bach “No tengo ningún indicio de que esta unidad vaya a romperse a solo un par de días de la inauguración de los Juegos”, afirmó. l E