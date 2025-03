República Dominicana enfrentará a Puerto Rico hoy en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros a partir de las 8:00 de la noche.



Será el partido que cierre una serie de dos amistosos entre ambos conjuntos nacionales durante la presente Ventana FIFA.



Se espera una gran asistencia de público, así como el debut de Mariano Díaz con la absoluta.

Díaz -que está regresando a la Selección Dominicana de Fútbol desde 2013- y Júnior Firpo se unieron a la concentración de la Sedofútbol desde el sábado y están a disposición del seleccionador Marcelo Neveleff para el duelo de esta noche.



El conjunto nacional regresó el pasado sábado a territorio dominicano tras el empate a dos goles contra la selección puertorriqueña y de inmediato comenzó a preparar el segundo enfrentamiento.



“Estoy muy emocionado de volver a vestir esta camiseta y representar a mi país, y espero que sea con victoria en el próximo partido. Han pasado muchos años, todo ahora es diferente como se están haciendo las cosas de bien y cada vez más están priorizando la selección pues la verdad me motiva mucho a volver, además el entrenador me insistió y creo que es un buen momento”, expresó Mariano Díaz en su primera convocatoria con la selección dominicana.



El ariete agregó: “Para mí es un orgullo representar a República Dominicana, donde nació mi mamá, la que me ha criado y me ha dado todo. En mi familia todos están muy orgullosos e ilusionados tras este llamado”.



Tras su primer entrenamiento con el elenco nacional dijo: “Me sentí muy a gusto, me acogieron muy bien los compañeros y estoy muy contento. Las sensaciones son muy buenas, veo a mucha gente implicada y las expectativas son hacer un buen partido, ganar y si puede ser pues meter un gol”.

Celebraron su última fase de entrenamientos

La selección efectuó ayer su último entrenamiento antes de enfrentar a los boricuas. Las boletas están a la venta en Uepatickets.com y será transmitido por CDN Deportes. El partido servirá para afinar piezas y detalles de cara al próximo mes de junio en el que la Sedofútbol afrontará los dos partidos restantes de segunda fase de la Clasificatoria de Concacaf Mundial 2026 y la Copa Oro 2025.