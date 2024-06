La entrenadora del equipo criollo disfruta de la oportunidad de exhibir el balompié femenino en su país en un escenario grande

Se hará historia cuando comience la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2024 el 16 de octubre, ya que por primera vez una selección nacional femenina de la República Dominicana participará en una Copa Mundial.



Un reporte de la página de la FIFA en español indica que la mujer encargada de guiar a este equipo durante el torneo es Betzaida Ubri, de 34 años, quien ha estado entrenando a varios equipos nacionales juveniles de República Dominicana desde 2021, al mismo tiempo que se desempeña como entrenadora asistente del equipo femenino senior.



Ubri, exjugadora de la selección nacional Sub-17, Sub-20 y absoluta, le dijo a la FIFA que disfruta de la oportunidad de exhibir el fútbol femenino en su país en un escenario tan grande, y al mismo tiempo dar la bienvenida al resto del mundo.



FIFA: ¿Qué opinas del sorteo que se celebrará próximamente?

Betzaida Ubri: Estar ahí y ver a República Dominicana como parte de ese sorteo es algo que nos enorgullece mucho. Ahora sólo estamos esperando a ver si el sorteo nos favorece y si evitamos a algunos de los equipos más grandes de esa categoría de edad, como España. Creo que son el equipo a vencer y son los favoritos para ganar. Sólo esperamos aterrizar en un grupo que nos sea favorable.



¿Siente mucha ilusión por el Mundial que se celebrará allí?

Sí, especialmente de las jóvenes de aquí. Las chicas han mostrado un cambio en su forma de ver el fútbol con la llegada de este Mundial y eso es importantísimo porque va a marcar un antes y un después en nuestro fútbol. Estamos todos muy emocionados, los fanáticos, los padres, todos están realmente emocionados con este gran evento que vamos a celebrar en nuestro país.



¿Puede este torneo servir como punto de inflexión para el fútbol femenino en República Dominicana?

Sí, y creo que no sólo hará crecer el fútbol femenino en el país sino también el fútbol en general aquí. ¿Por qué? Porque vamos a tener campos de entrenamiento mejorados, la afición podrá disfrutar de un espectáculo único, y las chicas van a vivir algo que nunca han hecho, entonces nos va a dejar una huella muy profunda. A nivel general, creo que más gente se interesará en jugar al fútbol y empezará a apoyar a los patrocinadores. Todas estas son cosas que son inmensamente importantes y dejarán una huella en este país

Una de las sesiones de trabajo de la selección de cara al Mundial Femenino.

¿Cómo recibirá República Dominicana al resto del mundo?

¡Con mucha alegría! Somos un país muy alegre y creo que eso se demostrará cuando recibamos a todos los diferentes países, con entusiasmo y, lo más importante, con respeto. Sabemos que los 15 equipos que vienen a nuestro país son los 15 mejores del mundo. Aquí están los mejores 16 del mundo y por eso los vamos a recibir con el respeto y la alegría que nos caracteriza como país.



¿Qué esperas de tu equipo en este torneo?

Espero que las chicas estén mentalmente preparadas para lo que se exige en este Mundial. Entendemos que la parte psicológica es clave y que estén muy atentos a lo que se les pedirá. A nivel deportivo queremos que pongan en práctica lo que hemos entrenado y lo que hemos estado trabajando. También queremos que el país esté representado de la mejor manera y que las chicas expresen todo eso en sus partidos. A nivel táctico queremos que sepan leer el juego y jugar en campo contrario, no en el propio, gestionar el tiempo y tomar decisiones buenas y rápidas.



¿Cuáles son los puntos fuertes de su equipo?

Son un equipo muy motivado. Físicamente creo que vamos a ser un equipo que estará bien preparado. Desde el punto de vista táctico y técnico somos un buen equipo y capaz de incorporar todo el trabajo que hemos hecho. Vamos a tener un equipo físicamente bien, un equipo intenso, preparado y concentrado.



¿Qué significa entrenar a este equipo en un Mundial en casa?

Es una responsabilidad muy grande y me siento muy orgullosa de ser la primera entrenadora que asume la importante responsabilidad de dirigir un Mundial, y más en casa. Puedo expresar mi experiencia como entrenadora y jugadora y todo lo que he aprendido. Ahora mismo soy la representante del fútbol de República Dominicana en este Mundial y es un honor para mí como mujer ser parte y asumir ese desafío. Es importante para mi carrera como entrenador, pero sobre todo es importante para el país.



Con el crecimiento del fútbol femenino en la República Dominicana, ¿está despertando el interés de jugadoras que viven en otros países con raíces dominicanas?

Tenemos registros de más de 60 jugadores que viven en Estados Unidos, España, Alemania y Holanda y que tienen raíces dominicanas. Algunos de ellos han estado en selecciones juveniles con nosotros, ya sea en la categoría Sub-15, Sub-17 o Sub-20. En el último campamento Sub-20 tuvimos algunos jugadores de 15 años que están en este proceso con la selección Sub-17. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el equipo con ese tipo de jugadores que tienen ascendencia dominicana y creo que va bien. para nosotros. Vimos a un grupo de ellos en Miami en abril y muchos de ellos serán parte de este proceso para ayudar al equipo a prepararse para la Copa del Mundo.