Boone a Juan Soto: “Te ves terrible con el uniforme de los Mets”

Los Yankees de Nueva York y Mets ven las caras este lunes en el primer encuentro de pretemporada entre ambos. Una oportunidad que aprovechó Juan Soto para saludar a quienes fueron sus compañeros hasta octubre pasado, incluyendo a su ex manager Aaron Boone.

Efectivamente, el experimentado dirigente y el astro dominicano se reencontraron en la práctica de bateo previa al citado duelo de exhibición en Port St. Lucie, sede primaveral del club de Queens. Ambas figuras se confundieron en un abrazo tanto al inicio como al final de una charla que duró un par de minutos.

Juan Soto catches up with Aaron Boone before the Mets take on the Yankees in Port St. Lucie pic.twitter.com/KtJQpyqkEU