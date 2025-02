Tras el éxito alcanzado en la pelota local y Serie del Caribe con los Leones, se perfila dirigir a RD en el Clásico Mundial

El 22 de febrero del año pasado, los Leones del Escogido anunciaban a Albert Pujols como su nuevo dirigente, y a la vez sorprendiendo a muchos, quienes expresaban que el exjugador no llenaría las expectativas asignadas por los ejecutivos del conjunto escarlata.



“Fue un placer el haber tomado ese trabajo”, señalaba Pujols. “Siempre he sido un fanático de los Leones del Escogido y tener esa oportunidad de ser dirigente fue un placer y le doy gracias a Dios por eso”, agregó. 11 meses después, Pujols les daba el cetro número 17 de su historia participativa en la pelota otoño-invernal. Ese primer paso como mánager lo cumplió, a pesar de las dificultades que se les presentó durante todo el camino de la estación 2024-2025, incluso estar a un paso de su eliminación a la serie semifinal.



Tras esa conquista, un nuevo reto se le presentaba a Albert, quien tiene asegurado un nicho en la inmortalidad de Cooperstown: la Serie del Caribe, que se celebró con éxito en la ciudad de Mexicali, México. Y lo cumplió a cabalidad. “Tener la oportunidad de venir aquí también y hacer el mismo trabajo es grande. Toda la gloria se la damos a Dios y al equipo que nunca se rindió”, dijo tras conquistar el quinto título caribeño para los Leones y el 23 para la República Dominicana en este importante clásico desde 1970.



De hecho, se une a un pequeño y selectivo grupo dominicano que debuta ganando el campeonato nacional y también la Serie del Caribe. Antes lo hicieron Tony Peña (1998) y Félix Fermín (2001), ambos con las Águilas Cibaeñas. Pero, ¿qué sigue con el ex jugador de 22 temporadas en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, Angelinos de Los Ángeles de Anaheim y Dodgers de Los Ángeles?



El pasado 2 de diciembre, el gerente general del seleccionado dominicano que estará en el Clásico Mundial de Béisbol en 2026, Nelson Cruz, daba la bienvenida a los nuevos miembros del staff técnico, entre los que figuraba Pujols, junto a los inmortales de Cooperstown Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz. También estuvo Edwin Encarnación. En ese encuentro, se esperaba que la noticia principal era la confirmación de Albert como capataz del combinado dominicano. Esa ilusión aún prevalece en Pujols.



“Si esa es la oportunidad que Dios tiene y me abre esa puerta del Clásico de darme esa oportunidad voy a tratar de hacer el trabajo. Sería un placer llevarle esa corona del Clásico Mundial a la República Dominicana”, manifestó Pujols. Pero no todo se queda en el Clásico Mundial de Béisbol. Con estos primeros dos retos ya superados y uno en carpeta, el nombre de Albert sería tomado en cuenta para convertirse en el octavo dominicano en estar al frente de una de las 30 organizaciones de las Mayores junto a Felipe Alou (Expos de Montreal y Gigantes de San Francisco), Luis Pujols (Tigres de Detroit), Tony Peña (Reales de Kansas City), Manny Acta (Nacionales de Washington e Indios de Cleveland), Juan Samuel (Orioles de Baltimore), Luis Rojas (Mets de Nueva York) y Oliver Mármol (Cardenales de San Luis).