Hernández también remolcó tres carreras para los Esquivadores. En otro partido, Carlos Santana se fue para la calle por vez primera en la temporada

Teoscar Hernández pegó ayer un jonrón y remolcó tres carreras, incluida la de la ventaja en la séptima entrada, y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 6-5 a los Nacionales de Washington para evitar una barrida de tres juegos.



El bateador designado de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se fue de 4-2 con sencillos en la primera y séptima entrada y una base por bolas en la segunda. Anotó dos carreras y elevó su promedio de bateo a .315.



Los Dodgers, que tuvieron un récord de 2-4 en su viaje a Filadelfia y Washington, rompieron la racha de cuatro victorias consecutivas de los Nacionales.



El equipo de Los Ángeles se recuperó contra el venezolano Eduardo Salazar (0-1) en la séptima. Andy Pagés conectó un cuadrangular con un out para empatar el juego a cinco, y Ohtani siguió con un sencillo. Tommy Edman recibió una base por bolas dos bateadores después, y Hernández conectó un sencillo al jardín derecho que remolcó a Ohtani.



Kirby Yates (1-0) lanzó la sexta entrada para los Dodgers. Blake Treinen trabajó la novena para su segundo salvamento, dejando a dos corredores en posición de anotar cuando James Wood fue retirado con un rodado.



El abridor de Washington, Jake Irvin, permitió un sencillo, una base por bolas, un triple y el quinto jonrón del año de Hernández para abrir el juego, luego no permitió que otro corredor llegara a tercera. Aceptó cuatro carreras en seis entradas mientras ponchaba a siete.



Guardianes vencen a Medias Blancas



El dominicano Carlos Santana conectó un jonrón y los Guardianes de Cleveland resistieron apenas para superar 3-2 a los Medias Blancas de Chicago en un juego que terminó con una jugada extraña.



Los Medias Blancas tenían las bases llenas con dos outs en la novena entrada cuando el cubano Miguel Vargas conectó un sencillo por el hueco del campocorto. Jacob Amaya anotó y parecía que Mike Tauchman iba a empatar el juego antes de que se lesionara al rodear la tercera base.



Tauchman, quien acababa de salir de la lista de lesionados tras un tirón en el muslo derecho, fue puesto out por el receptor Austin Hedges para el out final después del lanzamiento del jardinero izquierdo Steven Kwan. Emmanuel Clase consiguió su primer salvamento de la temporada, a pesar de permitir tres hits y obsequiar una base por bolas con dos ponches. Paul Sewald (1-1) se llevó la victoria.



Un día después de celebrar su cumpleaños 39, Santana envió un slider bajo de Sean Burke (1-2) en cuenta completa a las gradas entre el jardín derecho y el central para darle a Cleveland una ventaja de 3-1 en el tercer inning.



El dominicano Jhonkensy Noel sumó dos hits, incluido un sencillo impulsor en la primera entrada para romper una racha en la que se fue de 15-0.