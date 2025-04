Entre esas muertes se citan la del equipo de béisbol que cayó en Río Verde; la de Teo Cruz en 1970 y la selección de ajedrez en 1992

A raíz de lo acontecido la madrugada del pasado martes tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set en el que perecieron varias personas, incluidas figuras del deporte (Octavio Dotel y Tony Blanco, de béisbol, y Luis Guillén, ex selección nacional de fútbol), esta tragedia hace recordar otros sucesos con saldos negativos de personas, que, en esos momentos ocuparon las principales informaciones por la magnitud en las que sucedieron.



El 11 de enero de 1948, un total 32 personas murieron mientras iban en el avión que se estrelló en las montañas de Río Verde, ubicado en el municipio de Yamasá, Monte Plata. De los ocupantes, 18 eran integrantes del equipo de béisbol “Santiago B.B.T.”, a bordo del avión modelo DC-4 Douglas de la desaparecida Dominicana de Aviación.



Se jugaba el Campeonato Nacional, iniciado en diciembre de 1947, y los de Santiago después de enfrentar a las Estrellas del Sur en doble partido (dividieron victorias), tomaron un vuelo que marcaría la historia del deporte dominicano.



El equipo estuvo compuesto por los fallecidos Aquiles Martínez, Miguel -Boquita- Rodríguez, Ventura -Loro- Escalante, Puchulán Rivera, Alberto -Mimo- Estrella, Bebecito del Villar, Papiro Raposo, Toti Jiménez, Chino Álvarez, Toñito Martínez, Nando Valerio, Pepillo Aybar, Yeyo Hernández, Sancho Tatis, Antonio Devorax, Pedro Báez “Grillo A”, Papito Lucas y Bombo Ramos.



El único sobreviviente del equipo fue Enrique -Mariscal- Lantigua, receptor del conjunto, al no tomar el avión que iba a regresar a Santiago porque decidió viajar en automóvil a Santo Domingo. Otro hecho lamentable que se cobró la vida de otro deportista dominicano fue el protagonizado por el entonces campeón mundial de boxeo Carlos –Teo- Cruz, quien se encontraba entre los pasajeros del vuelo Santo Domingo-Puerto Rico el 15 de febrero de 1970, y que cayó al mar Caribe.



En el avión, un DC-9 de Dominicana de Aviación, también se encontraba la selección nacional de voleibol femenino de Puerto Rico, así como Mildred, esposa de Cruz, y también sus hijos Carlos y Herminia. En total, la cantidad de ocupantes a bordo en el avión era de 102 personas. La gran mayoría, jugadoras juveniles de Escuela Superior de Puerto Rico no pasaban de los 17 años.



Otro hecho lamentable acaeció pasadas las seis de la tarde del domingo 15 de noviembre de 1992 luego que el avión cubano (una aeronave Ilyushin-18, matrícula 11-18CUTL-270) en el que iban miembros de la selección nacional de ajedrez se estrelló en la Loma Isabel de Torres en Puerto Plata, a 850 metros de altura.



El avión esperaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón tras haber partido desde Santo Domingo y posteriormente continuar con su vuelo hacia La Habana, Cuba.



Los ajedrecistas fallecidos, en ese entonces, fueron el doctor Juan José Matos Rivera -Pachón- (jefe de la delegación), Marcelino de la Rosa (árbitro), los jugadores Manolo Marte, Héctor Ogando, César González y el entrenador cubano Adelquis Remón Gay. Ellos se dirigían a La Habana a participar en un certamen internacional.



A estos sucesos se suman la perdida el mismo día (22 de enero de 2017) y con un mínimo escaso tiempo de sus hechos, de los peloteros de los jugadores de las Grandes Ligas y de las Águilas Cibaeñas en la pelota local, el lanzador Yordano Ventura y del jugador del cuadro Andy Marte, ambos en accidentes automovilísticos en las comunidades de Juan Adrián y Pimentel, respectivamente.