Clayton McCullough no perdió tiempo el jueves al tomar su decisión más fácil hasta ahora en su mandato como mánager de los Marlins.



El as Sandy Alcántara será el abridor de Miami para el Día Inaugural, cuando los Marlins reciban a los Piratas el 27 de marzo en el loanDepot park.



Alcántara, quien está completamente sano después de someterse a una cirugía Tommy John en octubre del 2023, recibirá su quinta asignación de Día Inaugural, líder en la franquicia. Durante el primer entrenamiento para los lanzadores y receptores el miércoles, Alcántara se vio como el de antes al enfrentar a los bateadores en una práctica de bateo en vivo.



“Probablemente no sea un secreto, pero Sandy estaba emocionado”, dijo McCullough, quien informó a Alcántara ayer. “Ha sido un largo camino desde el año pasado. Estaba emocionado de verdad, con la sonrisa en su rostro al recibir esa noticia. Entonces, a nivel de organización, estamos muy emocionados y la afición de Miami estará emocionada de ver a Sandy subir al montículo para nosotros en el Día Inaugural”.



Peralta lo hará por Milwaukke



Cuando se le preguntó ayer quién sería su abridor del Día Inaugural, el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, dijo lo siguiente: “Freddy. Corran la voz con eso”. El Freddy al que se refiere es el derecho dominicano Freddy Peralta, quien fue designado como abridor de Milwaukee para el Día Inaugural por segundo año consecutivo.



Peralta, quien venció a los Mets en su primera asignación de un Día Inaugural de su carrera la temporada pasada, se enfrentará al otro equipo Nueva York este próximo 27 de marzo, cuando los Cerveceros se enfrenten a los Yankees en el Bronx. El año pasado, Peralta, de 28 años, tuvo récord de 11-9 con efectividad de 3.68 y 200 ponches.