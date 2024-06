El dominicano Al Horford, que a sus 38 años consiguió este lunes por fin su primer anillo de la NBA, dijo que esta victoria de los Boston Celtics celebrándolo junto a su afición es exactamente como se había imaginado durante años este momento.



”No lo puedo creer todavía. Lo hicimos, estamos aquí, pero no lo puedo creer”, afirmó el emblemático y experimentado jugador latino en la entrega de trofeos. “Así es justo como me lo imaginé: aquí en el Garden, con nuestros fans, todos juntos. Así es como lo vi”, añadió.



Los Celtics se impusieron por 106-88 a los Dallas Mavericks y cerraron por 4-1 las Finales de la NBA para llevarse el anillo de una temporada en la que han sido los claros y rotundos dominadores de la liga. Boston ganó así su anillo número 18, con lo que superó a Los Angeles Lakers (17) como la franquicia más laureada, y sumó además su primer título desde el lejano 2008.



También muy larga ha sido la espera de Horford, ahora campeón por primera vez después de 17 temporadas en la NBA.



El dominicano batió con 186 partidos de ‘playoff’ el récord de más encuentros disputados por un jugador en la NBA en la postemporada antes de llevarse el anillo.



“Ha sido una espera larga. Mucho trabajo duro. Pero estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo y que haya sucedido ahora”, indicó. “La gloria a Dios, la gloria a Dios”, añadió en español.

El largo viaje de Tatum



Jayson Tatum, clave en el título número 18 de la NBA de los Celtics, aseguró este lunes que se lo debían a los fans de Boston, que habían esperado 16 años desde el último anillo de la franquicia de verde.



“Respondimos todo el año y este partido no fue diferente. Se lo debíamos a nuestros fans… Ha sido un largo viaje, ha sido un largo viaje”, dijo a la cadena ABC nada más terminar el quinto y definitivo encuentro.

Luka Doncic revela que “No hizo lo suficiente”

El esloveno Luka Doncic, líder de los Dallas Mavericks, lamentó la derrota sufrida por su equipo en las Finales NBA contra los Boston Celtics (1-4) y consideró que, a pesar de arrastrar lesiones, no ha hecho “lo suficiente”. “No importa si tenía dolor, estuve en pista jugando, pero no hice lo suficiente”, aseguró un Doncic visiblemente decepcionado posterior al quinto partido.